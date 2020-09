Grote groep voetbalfans hield zich niet aan de corona-regels

De gemeente Tilburg had de supporters toestemming gegeven voor een feest. De burgemeester zegt dat hij bang was dat de fans anders op andere plekken in de stad alsnog samen zouden komen. Toch is de gemeente teleurgesteld over het gedrag van de supporters.

"We hadden goede afspraken gemaakt over de 1,5 meter. De organisatie heeft wel ingegrepen, maar het is jammer dat het niet gelukt is", vertelt de burgemeester. Volgens hem kunnen de fans de komende dagen nog een boete verwachten.