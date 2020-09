Jongeren over de hele wereld staken voor het klimaat

Over de hele wereld protesteren jongeren vandaag opnieuw voor het klimaat. Ze willen dat regeringen meer doet om klimaatverandering tegen te gaan.

In totaal zijn meer dan 3000 protesten aangekondigd, zoals in Australië, Polen en Zweden. Daar is ook de bekende klimaatactivist Greta Thunberg bij. Zij begon de klimaatstaking precies 110 weken geleden. Dat is dus al meer dan 2 jaar.