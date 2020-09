In nog 8 regio's extra corona-maatregelen

In 8 extra regio's gaan zondagavond nieuwe corona-regels in. Vorige week gingen die regels al op 6 andere plekken in. Premier Rutte vertelde dat vanmiddag aan journalisten.

De nieuwe regels gelden voor de regio's Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland. Op die plekken stijgt het aantal corona-besmettingen snel.