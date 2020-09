Brandweer druk met omgewaaide bomen

Brandweermensen in Zuid-Holland en Zeeland waren gisteravond en vannacht druk bezig met het opruimen van omgewaaide bomen. Er was veel regen en langs de kust in de provincies waren harde windstoten. Op veel plekken waren daardoor problemen.

Schade

Op meerdere plekken waaiden bomen om. Ook raakte een vuurtoren beschadigd door de wind, schrijft Omroep Zeeland.

Bij Terneuzen in Zeeland raakte een schip in de problemen door de harde wind. Volgens Omroep Zeeland zijn sleepboten ingezet om het schip in veiligheid te brengen.

Ook in Rotterdam kwamen veel meldingen van schade. Zo viel in Vlaardingen een boom tegen een rij huizen. Vlak voor een politiebureau in Rotterdam ging ook een grote boom om. Op een foto van de politie is te zien dat de boom net niet op een auto terecht kwam: