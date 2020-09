Finale van Junior Songfestival: Robin en Demi doen niet meer mee door corona

Vanavond is de finale van het Junior Songfestival in Ahoy in Rotterdam. Wel is er verdrietig nieuws voor twee van de finalisten. Demi van Unity en Robin hebben het corona-virus en kunnen dus niet meer mee doen. De drie andere meiden van Unity doen vanavond wel nog mee.

jrsongfestival Rotterdam Ahoy

Lieve allemaal, helaas hebben wij verdrietig nieuws over de finale van vanavond🥺Twee van onze finalisten, Demi van UNITY en Robin zijn, ondanks dat ze geen klachten hebben, positief getest op Corona. Dit betekent dat zij niet mee kunnen doen in de show. De finale gaat wel door, maar dan met 3 acts. Maud, Naomi en Jayda treden als UNITY op met z’n drieën. Ongelofelijk balen en we wensen onze meiden dan ook heel veel sterkte🙏🏼♥️✨ Ook vakjury lid Emma Heesters is er helaas niet bij vanavond, iemand in haar omgeving heeft corona. Ondanks dat ze zelf geen klachten heeft, nemen wij en Emma uiteraard onze verantwoordelijkheid en blijft ze uit voorzorg thuis. Gelukkig hebben we goede vervanging kunnen vinden: presentatrice en zangeres Fenna Ramos neemt plaats op haar jurystoel. We hopen dat iedereen gaat kijken naar onze finale en vanuit thuis onze finalisten aanmoedigen. Laat onder dit bericht jouw lieve reactie achter voor Demi en Robin⭐️ @demivandenbos_music @xrobindehaas @emmaheesters @fennaramos