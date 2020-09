Huh? In deze nieuwe zangwedstrijd wordt niet gezongen

The Voice, Hollands Got Talent of Idols: in veel televisieprogramma's wordt gezocht naar nieuwe talenten. De makers van dit soort programma gaan iedere keer op zoek naar net een andere manier om kandidaten te beoordelen. In een nieuw programma van RTL pakken ze het wel heel bijzonder aan: een jury moet op zoek naar een nieuw zangtalent zonder dat de kandidaten mogen zingen.

Vals

Het programma heet I Can See Your Voice. Dat betekent: 'Ik kan je stem zien'. Iedere aflevering mogen zes kandidaten de jury overtuigen van hun zangkunsten, zonder te zingen dus. De kandidaat die wint mag een duet zingen met een gastartiest.

Pas dan wordt duidelijk of diegene ook echt kan zingen. Er zitten namelijk ook expres een paar mensen bij die juist heel vals zingen. Volgens presentator Carlo Boszhard is dat erg grappig.