Unity wint het Junior Songfestival, zonder Demi

Unity heeft het Junior Songfestival gewonnen. Dat betekent dat Demi, Jayda, Maud en Naomi Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens de Europese finale.

In een spannende tv-uitzending werd gisteravond bepaald dat hun nummer Best Friends het beste is. Demi heeft het corona-virus en kon daarom niet meedoen. De andere meiden van Unity stonden dus met z'n drieën op het podium. Hieronder zie je hun optreden.