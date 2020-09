Jonge pianist Huayu (11) wint grote muziekprijs

Huayu van 11 uit Roermond heeft gisteravond een grote muziekprijs gewonnen voor klassieke muziek. Huayu speelt piano en won in haar categorie de eerste prijs.

De prijs heet het Prinses Christina Klassiek Concours en is vernoemd naar de inmiddels overleden prinses Christina, de tante van prinses Amalia. Prinses Christina hield zelf erg van klassieke muziek en daarom is deze wedstrijd naar haar vernoemd. Het was de 52e keer dat de wedstrijd werd gehouden.

Jongste

Eigenlijk mag je pas meedoen aan de muziekwedstrijd vanaf 12 jaar en dus was Huayu nog te jong. Maar omdat de jury haar zo goed vond, mocht zij toch nu al meedoen. In het filmpje hieronder stelt Huayu zich voor en hoor je haar ook spelen: