Stilte in het stadion, Feyenoord-fans volgende week weer welkom

Goed nieuws voor Feyenoord-fans: ook bij de volgende thuiswedstrijd zijn ze weer welkom in hun eigen stadion.

Dat komt omdat ze zich vandaag goed aan de corona-regels hielden. Het was hartstikke stil in het stadion tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag, want supporters mogen niet schreeuwen en juichen.

Laatste kans

Vorige week ging dat mis tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. De regering was daar toen niet blij mee. Volgens de minister voor Medische Zorg en Sport zei dat als het dit weekend niet goed ging, de wedstrijden voortaan zonder publiek gespeeld zouden worden.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat reageert enthousiast na de wedstrijd: