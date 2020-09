Veel uitgestelde eerste communies gaan nu wel door

Voor kinderen met het katholieke geloof is het een belangrijk moment: hun eerste communie. Daarbij gaan ze naar de kerk en laten ze met een speciale ceremonie voor het eerst, officieel zien hoe belangrijk ze hun geloof vinden.

Normaal is de eerste communie meestal in het voorjaar of de zomer, maar vanwege corona is dat bij veel kinderen dit jaar uitgesteld tot in september. Ook die van Quincy van 8. Haar eerste communie kon vandaag eindelijk doorgaan en dat werd groots aangepakt.