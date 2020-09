Steeds meer steden krijgen een pumptrackbaan

Stepjes, fietsen, skateboards en skeelers: allemaal zijn ze welkom op een pumptrackbaan. Das een soort combinatie van een crossbaan en een skatepark. Zulke pumptrackbanen worden steeds populairder en zijn vaak een idee van kinderen.

In Harderwijk staat bijvoorbeeld sinds kort een baan die door kinderen is bedacht. Dat begon met een wedstrijd van de gemeente. Die vroeg of mensen ideeën hadden om Harderwijk leuker te maken.

Burgemeester

Michel, Levi, Coen en Casper stuurden het idee in voor de pumptrackbaan en hun plan was het winnende idee! Daarna zijn ze meerdere keren naar het gemeentehuis geweest en hebben ze overlegd met de burgemeester.