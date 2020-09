Dit jaar veel minder toeristen in Nederland

Door corona gingen dit jaar veel minder toeristen op vakantie in Nederland. Vorig jaar kwamen nog 21 miljoen mensen hierheen, dit jaar waren het er maar 7 miljoen.

In de maanden maart, april en mei bleven hotels, campings en restaurants leeg. In de zomervakantie werd het ietsje beter. Dat kwam ook doordat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gingen. Toch gaat het waarschijnlijk nog lang duren voordat het weer net zo druk is als in andere jaren.

Giethoorn

Eerder dit jaar gingen we langs bij Jesse en Wende. Zij wonen in het dorpje Giethoorn. Normaal gesproken komen daar heel veel toeristen op af, maar door corona was het ineens ontzettend rustig.