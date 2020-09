Leerlingen van een basisschool in Haren in Groningen moesten vanmorgen de school uit vanwege een gaslek. Volgens de brandweer komt het gas uit meerdere rioolputten in de straat. Dat kan gevaarlijk zijn.

Toen het lek werd ontdekt werd de school ontruimd. Leerlingen en leraren werden tijdelijk opgevangen in een kerk in de buurt. Later zijn ze naar huis gestuurd.

De 430 leerlingen hoeven vandaag niet meer naar school.