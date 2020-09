Grote rechtszaak over dood van Nicky Verstappen

In Maastricht is een grote rechtszaak begonnen tegen Jos B. Hij wordt ervan verdacht iets te maken te hebben met de dood van Nicky Verstappen.

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween 22 jaar geleden. Hij was op kamp in de Limburgse plaats Heerlen en verdween uit zijn tent. Niet veel later werd zijn lichaam gevonden een natuurgebied. Jarenlang wist de politie niet wat er met hem was gebeurd.

Lange tijd weigerde Jos B. er iets over te zeggen. Maar vandaag in de rechtszaal kwam daar verandering in. In een videoboodschap vertelde hij dat Nicky al dood was toen hij hem vond.