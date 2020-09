Donny (12) speelt in een nieuwe Friese actiefilm

Donny van 12 wil later graag acteur worden. Die droom komt nu een stukje dichterbij. Hij heeft een rol in een nieuwe Friese actiefilm. De film heet Stjer, dat is Fries voor 'ster' en 'sterf'.

Omdat Emiel zo onder de indruk was van Donny's acteerwerk, besloot hij speciaal voor hem een rol in de film te bedenken.

De film gaat over een seriemoordenaar die Friese artiesten vermoord. Emiel speelt een van de artiesten en is in de film bang voor alles om zich heen. Hij denkt bijvoorbeeld dat een meisje met een waterpistool gevaarlijk is.