Geen ouders langs de lijn: is dat erg?

De regering maakte gisteren nieuwe corona-regels bekend. Eén van die regels ging over sporten. Bij wedstrijden van professionals en amateurs mag voortaan geen publiek meer zijn.

Dat betekent dus dat ouders niet meer naar wedstrijden mogen kijken. Voor veel ouders en kinderen is dat natuurlijk erg jammer. Maar volgens sommige trainers kan het ook goed zijn. Zo kunnen kinderen zich beter concentreren en is er meer rust langs het veld. Eerder dit jaar maakten we daar deze video over: