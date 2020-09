Auto rijdt gezondheidscentrum in; 3 mensen gewond

In Vlissingen is een auto een gezondheidscentrum binnen gereden. Waarom de bestuurder dat deed is onduidelijk. Gelukkig was niemand in het gebouw aanwezig toen de auto naar binnen reed.

In de auto zaten 3 mensen. Zij zijn gewond geraakt. Eén iemand moest naar het ziekenhuis. Agenten hebben de bestuurder van de auto aangehouden.