Kinderen reageren op nieuwe corona-maatregelen

In grote steden zoals Amsterdam stijgt het aantal besmettingen al langer. Daarom ging Milou langs op basisschool De Boomgaard om er met kinderen over te praten.

De nieuwe regels gelden in ieder geval drie weken. Daarna wordt gekeken of het werkt en of de regels minder streng kunnen worden. Als dat niet zo is, kunnen er nog strengere regels komen.