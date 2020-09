'Hup Herman!' en 'Uit elkaar' winnen belangrijke boekenprijzen

Ieder jaar worden de boekenprijzen uitgereikt. Ze hebben een officiële naam: de prijs voor het beste boek heet de Gouden Griffel, en de prijs voor de beste illustraties heet de Gouden Penseel. De uitreiking van de boekenprijzen gebeurt altijd aan het begin van de Kinderboekenweek. Die begint morgen, en dit jaar gaat het over geschiedenis. Het thema van dit jaar is 'En Toen...'.

Het boek van Bette Westera gaat over uit elkaar gaan. En het gaat niet alleen over vaders en moeders, maar ook over opa's of oma's of bijvoorbeeld twee buurvrouwen. Het boek bestaat uit allemaal verschillende gedichten.