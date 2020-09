Beroemde voetballer helpt fan ontwaken uit een coma

Het is een bijzonder verhaal: de beroemde Italiaanse voetballer Francsesco Totti heeft een fan geholpen om beter te worden. Niet lang geleden werd hij gevraagd om een videoboodschap in te spreken voor een jonge fan, die in een coma in het ziekenhuis lag.

De fan had een auto ongeluk gehad en was er slecht aan toe. Na het horen van zijn stem in de videoboodschap, zou ze een paar dagen later uit haar coma zijn gekomen.

Nu ging Totti bij haar langs in het ziekenhuis. En zoals je in de video hierboven kunt zien maakte dat op de jonge fan veel indruk. De voetballer hoopt dat ze snel weer helemaal beter wordt.