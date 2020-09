Politie ontdekt 50.000 kilo vuurwerk

De politie Noord-Nederland heeft 50.000 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Zeven mensen zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om 'professioneel en massa-explosief' vuurwerk.

Gevaarlijk

Het is verboden om dat soort vuurwerk zo maar te hebben of te verkopen. Dat komt omdat het op een speciale manier bewaard moet worden, namelijk in veilige ruimtes. Ook is er goede kennis nodig over hoe je het vuurwerk moet afsteken. Anders kan het erg gevaarlijk zijn, vertelt de politie tegen de regionale omroep RTV Noord. Het vuurwerk is in totaal zo'n 750.000 euro waard.

Het onderzoek naar verboden vuurwerk loopt nog. Volgens de politie kan het goed zijn dat de komende tijd nog meer mensen worden aangehouden.