Meeste politici voor mondkapjes in drukke gebouwen

Het lijkt erop dat je binnenkort nog vaker mensen met mondkapjes gaat zien. Politici in de Tweede Kamer hebben daar vandaag over vergaderd. De meeste politici vinden dat iedereen er een moet dragen in gebouwen waar veel mensen komen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en in winkels.

Wat de regels precies worden, is nog niet duidelijk. Zo is nog niet bekendgemaakt vanaf welke leeftijd je een mondkapje op moet. Ook is nog onduidelijk op welke plekken mensen er een moeten dragen.

Regel voor heel Nederland

Sinds dinsdag geldt in de regio's Amsterdam. Rotterdam, Den Haag en Eindhoven het advies om binnen een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld in winkels. Veel politici vinden dat niet genoeg. Zij zeggen dat die regel beter in heel Nederland kan gelden.

In het openbaar vervoer, zoals in de trein en in de bus, moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje op.