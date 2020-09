Kinderen vertellen over hun favoriete boek in nieuwe podcast

dewaanzinnigepodcast

SNEAK PEAK! Dit is Arie (10) hij vertelt volgende week vrijdag in onze volgende podcast over Leeuw met Strepen. Want, wat zou jij doen als je leefde in die tijd... Stel voor voor: Je vader is op zee, je moeder is doodziek, en je kleine zusje is op een dag spoorloos verdwenen? Deze podcast kun je gebruiken in de klas voor een geschiedenisles over de 17e eeuw ten tijde van de pest. De makers van het boek @derebelsevos hebben ook prachtige lesbrieven gemaakt! Zet 2 oktober maar in je agenda en ga luisteren! Of schrijf je in voor de nieuwsbrief (zie website, link in bio). Dan krijg je vanzelf een seintje!