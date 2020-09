600.000 euro opgehaald door actie met schildpadeieren

Instagrammer Bas Smit heeft meer dan 600.000 euro opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum. Dat is een ziekenhuis voor kinderen met kanker. Zijn actie begon als een grapje, maar al snel ging het viral. Mensen en bedrijven kunnen de eieren van zijn schildpadden sponsoren.

Twee weken geleden ontdekte Bas dat zijn schildpadden Fred en Corrie 2 eieren hadden gelegd. Hij legde de eieren in een broedmachine en vroeg of bedrijven geld wilden geven. In ruil daarvoor krijgen ze een sticker op de broedmachines. Omdat Bas de eieren iedere dag filmt en veel volgers heeft, krijgen de bedrijven zo veel naamsbekendheid.

Derde broedmachine

Kort geleden kwam er nog een derde broedmachine bij. Zo kunnen niet alleen bedrijven, maar ook andere mensen geld geven. En dat gaat ontzettend goed. Hier zie je de drie broedmachines met de logo's erop: