Dit zijn de drones van de toekomst

De experts denken dat in de toekomst steeds meer drones de lucht in gaan. Zo lieten ze zien dat drones kunnen helpen als mensen snel hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als een kind vermist raakt op zee en niet meer het water uit kan komen.

Drones worden voor steeds meer dingen gebruikt, bijvoorbeeld om pakketjes te vervoeren of om mooie beelden mee te maken. Op een vliegveld in Enschede lieten luchtvaartexperts vandaag zien wat drones kunnen en wat ze verwachten voor de toekomst.

Als er meer drones gebruikt worden, zal het ook een stuk drukker worden in de lucht. Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat drones gaan botsen of neerstorten. De experts zijn vandaag samengekomen om te bedenken hoe al die drones op een veilige manier kunnen vliegen.