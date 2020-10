Stoptober: rokers proberen te stoppen

Tienduizenden mensen proberen komende maand te stoppen met roken. Ze doen mee aan de actie Stoptober, om samen een einde te maken aan hun slechte gewoonte.

Er gaan ook nieuwe regels in over roken. Zo is het vanaf nu overal op het station verboden. Eerst was roken nog toegestaan bij speciale rook-palen, maar die zijn allemaal weggehaald.

Verpakking

Vanaf vandaag zien sigarettenpakjes er ook anders uit. Ze krijgen een nieuwe, onaantrekkelijke verpakking. Het idee is dat mensen daardoor minder snel een pakje sigaretten kopen.

Gezondheid

Roken is erg slecht voor de gezondheid. In sigarettenrook zitten namelijk veel schadelijke stoffen. De bedenkers van de regels hopen daarom dat mensen stoppen.

Ouders

Ook veel ouders proberen te stoppen met roken en doen mee aan Stoptober. De vader van Marilotte deed vorig jaar mee. Wij maakten daar deze video over: