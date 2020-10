Advies: mondkapjes dragen op middelbare scholen

Leerlingen en leraren op de middelbare school moeten voortaan een mondkapje dragen als ze door het gebouw gelopen. Onderwijsexperts schrijven dat in een advies voor middelbare scholen. Het mondkapje moet op in de aula, in de gangen en in de kantine. Tijdens de les mag hij af.

Het gaat echt om een advies. Het is dus niet verplicht eentje te dragen, al kan het dat nog wel worden.

Drukke gebouwen

Gisteren gaf de regering al het advies om een mondkapje te dragen in drukke gebouwen, zoals ziekenhuizen en winkels. De regering zei toen dat het advies niet geldt voor scholen. Maar dat is nu dus veranderd.

Sommige scholen hebben al een mondkapjesplicht op de gang. Bijvoorbeeld op het Mendelcollege in Haarlem. Daar gingen we aan het begin van het schooljaar kijken: