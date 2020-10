Famke Louise op bezoek bij arts Diederik Gommers

Famke Louise is op bezoek geweest bij Diederik Gommers. Hij is arts in een ziekenhuis en werkt op een afdeling voor heel zieke mensen. Famke Louise ging bij hem langs om te praten over het corona-virus en alle maatregelen. Op Insta postte Famke een foto en korte video van de ontmoeting.

famkelouise_ Erasmus MC

MR. GOMMERS 🚀

Diederik Gommers had Famke Louise uitgenodigd nadat ze allebei te gast waren in het programma Jinek. Famke Louise vertelde in dat programma dat ze het niet eens was met de strenge corona-maatregelen.

Ik heb superveel respect voor corona. Maar het gaat me om de maatschappij. Mensen willen hun ding doen, plezier maken. Mensen raken hun baan kwijt. Het kabinet houdt daar niet genoeg rekening mee. Famke Louise

Diederik Gommers weet veel over het corona-virus en over hoe het er ajaan toe gaat in Nederlandse ziekenhuizen. Tijdens de uitzending zei Diederik dat hij graag in gesprek zou willen gaan met Famke om uit te leggen waarom de corona-regels belangrijk zijn.

Als jullie je niet aan de maatregelen gaan houden is het een ramp. Diederik Gommers

En dus kwam Famke gisteren langs in het ziekenhuis. Zo wil ze laten zien dat ze van gedachte is veranderd en dat ze de maatregelen toch belangrijk vindt. Aankomende maandag gaat Diederik Gommers met nog meer jongeren praten over het corona-virus en wat ze van alle maatregelen vinden.