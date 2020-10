Apache-helikopter landt midden in weiland

Een gek gezicht in Elburg. Daar staat sinds gisteravond een gevechtshelikopter midden in een weiland. De Apache-helikopter moest door een technische storing opeens snel landen. De helikopter was bezig met een oefening toen er een signaal kwam dat er iets aan de hand was. Wat er precies mis is, is niet duidelijk. Omdat de helikopter niet verder kon en omdat er dure spullen aan boord lagen, is de helikopter de hele nacht bewaakt. Een team van de luchtmacht probeert de helikopter nu zo snel mogelijk te repareren.

Wat is een Apache-helikopter? Een Apache-helikopter is een gevechtshelikopter met allerlei gevaarlijk wapens. Die wapens kunnen doelen op de grond in één keer vernietigen. Bijvoorbeeld tanks of gebouwen. De Nederlandse luchtmacht heeft 28 van dit soort helikopters.