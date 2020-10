Steeds meer kinderen wonen samen met stiefbroers en stiefzussen

Steeds meer kinderen groeien op in een samengesteld gezin. Dat betekent dat ze samen met een stiefouder, en stiefbroers of -zussen in één huis wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Ouders die gescheiden zijn gaan steeds vaker samenwonen met iemand die ook al kinderen heeft. Daardoor hebben kinderen steeds vaker stiefbroers en -zussen.

Half miljoen

In 2017 groeiden 527.000 kinderen op in een samengesteld gezin. Dat is 16 procent van alle minderjarigen. In 1997 was dat nog 10 procent. Toen woonden 350.000 kinderen samen met een stiefouder, stiefbroer of -zus, of halfbroer of -zus.

Woon jij samen met stiefbroers of -zussen? Of lijkt het jou leuk om met z'n allen in één huis te wonen? Reageer op onze stelling!