Musical The Passion gaat tóch door

De populaire musical The Passion gaat toch door. In juni werd bekend dat omroep EO stopt met het maken ervan, omdat er te weinig geld was. De grote kerk-organisatie PKN gaat nu helpen met alle kosten.

The Passion is een musical die gaat over de laatste dagen van Jezus. Het was de afgelopen jaren superpopulair. Vaak keken er meer dan drie miljoen mensen naar de live-uitzending.

Komend jaar gaat er iets veranderen. Alle kerken in Nederland kunnen een klein kruis bestellen, en zelf ook dingen organiseren. De directeur zegt dat het evenement daardoor veel groter wordt, en ook langer gaat duren. Witte Donderdag The Passion wordt uitgezonden in april, op de donderdag voor Pasen. Dit jaar wordt er ook op zondag iets georganiseerd.

