Gisteren zag je Harm Jan in het Jeugdjournaal. Hij was de hardrijdende auto's in zijn straat helemaal zat en bouwde een nep-flitspaal. Blijkbaar was niet iedereen daar blij mee, want vannacht is de flitspaal gestolen.

Vanochtend vond Harm Jan het ding terug in een kliko tientallen meters verderop. Hij heeft de paal weer mee naar huis genomen, maar voorlopig legt hij het ding in de schuur.