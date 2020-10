Leona's kat speelt in een nieuwe kattenfilm

Zou jij willen dat je huisdier beroemd was? Veel mensen in Nederland wel. Zij stuurden filmpjes in van hun katten voor de nieuwe film Poeslief.

Het is niet dat je bij de film anderhalf uur naar kattenfilmpjes zit te kijken. Er zit echt een verhaal in.

Het gaat over de kat Abatutu. Zij is heel populair in Nederland omdat ze in veel films en series speelt. In Poeslief probeert ze nieuwe katten-sterren te vinden, die later net zo bekend kunnen worden als zijzelf.