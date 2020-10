'Kinderen moeten EHBO-les krijgen op school'

Hulpverleners van onder andere de politie, brandweer en traumahelikopter willen dat EHBO-les verplicht wordt op school. Volgens de hulpverleners kunnen kinderen vaak al iets doen voordat de hulpdiensten aanwezig zijn. En dat kan in sommige gevallen levens redden.

EHBO-les op school kan nuttig zijn, omdat veel kinderen er nu nog te weinig van weten. Ze weten bijvoorbeeld niet wat ze moeten doen als iemand een hartaanval krijgt. De EHBO-lessen moeten dat veranderen.

112

Kinderen van de Koningin Wilhelmina School in Overveen krijgen al zulke lessen. Zij leren wanneer ze 112 mogen bellen en wat ze moeten doen in een crisis-situatie. Dat zie je in de video hierboven.