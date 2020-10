Films met kinderen in de hoofdrol winnen grote filmprijzen

De familiefilm Kapsalon Romy is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Dat zijn de bekendste filmprijzen van Nederland. De belangrijkste prijs, die voor Beste Film, ging naar de film Buladó.

Kinderen

Opvallend is dat in beide films kinderen in de hoofdrol spelen. Vita van 12 speelt in Kapsalon Romy. En de 11-jarige Tiara Richards heeft de hoofdrol in Buladó.

Buladó

Buladó gaat over een alleenstaande vader op Curaçao. Zijn dochter wil in de film contact maken met de geest van haar overleden moeder.

Hier zie je de trailer: