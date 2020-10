De game Among Us is opeens razend populair

Het bestaat al 2 jaar, maar opeens is het razend populair: de game Among Us. De afgelopen weken is het spel al meer dan 100 miljoen keer gedownload.

Je speelt Among Us online met andere gamers. In het spel loop je rond in een ruimteschip, waar je allerlei opdrachten moet doen. Er loopt ook een bedrieger rond, die probeert iedereen te vermoorden. De andere spelers moeten ontdekken wie dat is.