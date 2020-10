Op Dierendag is er extra aandacht voor dieren. Veel mensen gaan iets leuks doen met hun huisdier of geven ze iets lekkers. Ook wordt er aandacht gevraagd voor dieren waarmee het niet goed gaat. Zo roepen sommige mensen op om op Dierendag geen vlees te eten.

Het is vandaag Dierendag. Voor veel kinderen een goede reden om hun huisdier extra in het zonnetje te zetten.

