Veel kritiek op grote kerkdiensten in Staphorst

Er is veel gedoe over een kerk in de plaats Staphorst. Vandaag werden daar kerkdiensten gehouden waar zo'n 600 mensen bij waren. Volgens corona-regels mag dat, maar er is veel kritiek op.

Veel mensen vinden het niet veilig om met zoveel mensen bij elkaar te zijn in deze corona-tijd. Ze snappen ze niet waarom in een kerk wel honderden mensen mogen zijn, terwijl dat op veel andere plekken verboden is. Ook zijn ze bang dat het virus zich snel kan verspreiden door zingende kerkgangers.