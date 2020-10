Vanaf vandaag dringend advies voor mondkapje op school

Vanaf vandaag geldt het advies om op de middelbare school een mondkapje op te doen. Het is dus niet verplicht en op veel scholen mogen de scholieren zelf beslissen of wel of geen mondkapjes gaan dragen.

Het mondkapje moet op in de aula, in de gangen en in de kantine. Tijdens de les mag hij af.

Verplicht?

Er is discussie over het advies. Sommige mensen zeggen dat het niet een advies, maar een verplichting moet zijn. Op die manier zijn de regels dan overal hetzelfde. Hoe denk jij daarover? Reageer op onze stelling!