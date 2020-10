Afspraak met kerken: maximaal 30 mensen en niet zingen

Minister Grapperhaus heeft een nieuwe afspraak gemaakt met kerken in Nederland. Ze gaan zoveel mogelijk diensten online houden, er mogen maximaal 30 mensen de kerk in en ze mogen niet zingen.

Dit weekend was er veel ophef om een kerk in Staphorst. Daar werden per dienst 600 mensen binnengelaten. Ze droegen geen mondkapje en er werd gezongen.

Dat kon, omdat kerken, moskeeën en andere gebedshuizen zich niet aan de regel hoefden te houden van maximaal 30 mensen binnen. Nu moeten ze zich dus wel aan die regel houden.

Gisteren maakten we deze video over de ophef: