Eerste corona-sneltesten goedgekeurd: binnen 15 minuten uitslag

De kans is groot dat mensen binnenkort met een sneltest kunnen checken of ze corona hebben. De eerste corona-sneltesten zijn goedgekeurd.

Met een sneltest is het na een kwartier duidelijk of iemand corona heeft. Bij een gewone test duurt het vaak een paar dagen voor de uitslag bekend is.

Onderzoek

Voordat de sneltesten gebruikt worden, moeten ze eerst worden onderzocht. Daarom worden op verschillende plekken in het land proeven gedaan.

Goedgekeurd

De corona-sneltesten van twee ziekenhuizen zijn nu goedgekeurd. Het gaat nog wel weken duren voordat duidelijk is hoe ze worden gebruikt en wie ze mag gebruiken.

Meer testen

Binnenkort kunnen ook meer gewone testen worden gedaan. Afgelopen tijd waren daar veel te weinig van. Maar inmiddels hebben labs genoeg middelen en kunnen ze iedere dag ruim 50.000 coronatesten per dag doen.

Wil je weten hoe een gewone corona-test eruitziet? Verslaggever Bart ging eerder langs bij een teststraat voor kinderen om dat te laten zien: