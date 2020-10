Een kwart van de kinderen fietst zonder licht

Bijna een kwart van de kinderen doet het: in het donker fietsen zonder licht. Dat is heel gevaarlijk, zegt verkeersorganisatie ANWB. Daarom begint de verkeersorganisatie een fietsverlichtingsactie.

De actie richt zich vooral op sportende kinderen. Zij moeten vaak als het donker is naar hun sportvereniging fietsen.

Boete

Met je fietslampen aan ben je beter te zien voor andere mensen. Als je het vergeet of als je batterij leeg is, kun je een boete krijgen van 27 euro. Als je 16 jaar of ouder bent is die boete nog hoger: dan moet je 55 euro betalen.

