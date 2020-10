Uitgezocht: hoe word je een influencer?

Heb jij er al over nagedacht wat je later wilt worden? Veel kinderen willen wel een beroemde Tiktokker, Instagrammer of YouTuber zijn. En dan word je al snel influencer genoemd.

Bij het maken van deze video spraken we met veel Nederlandse influencers zoals Sara Dol, Nina Schotpoort, Jesse Hoefnagels, Quin van der Zeeuw en Bardo Ellens. Zij vertellen in de video over hun succes en wat dat met je doet.

Hartstikke leuk als mensen met je op de foto willen, maar is het ook zo leuk als mensen stiekem op straat foto's maken? Dansfilmpjes voor Tiktok maken is ook cool, maar wat als jouw fans vragen om iedere dag iets nieuws te posten?

Geld verdienen

Sommige influencers verdienen geld met hun filmpjes omdat ze bijvoorbeeld heel veel volgers hebben, maar zij worden ook vaak benaderd door bedrijven die willen dat ze reclame maken. De influencers die wij spraken geven als tip dat je dan heel goed moet kiezen of je iets wel of niet doet. Wil je bijvoorbeeld reclame maken voor een speelgoedmerk of juist voor kleding?

Er komt dus best wat kijken bij het zijn van een populaire Tiktokker of Youtuber. Misschien dat je na het zien van de video beter weet of je dat wilt of niet.