Advies: Nederland moet gestolen kunst uit het buitenland teruggeven

Soms namen de handelaren ook spullen mee die ze gewoon mooi vonden. Beelden en schilderijen bijvoorbeeld, maar ook meubels, vlaggen en sieraden. Sommige spullen zijn in musea beland. Later werd dit roofkunst genoemd.

Experts zeggen nu dat die kunst niet in Nederland hoort en dat Nederland er alles aan moet doen om het terug te geven.

Afspraken maken

Musea zijn al langer bezig met roofkunst. Maar pas als de Nederlandse regering het eens is met het advies, kunnen de musea afspraken maken met de landen waar de kunst vandaan komt.

Afrikamuseum

Er is al lange tijd discussie over dit onderwerp. Vorige maand namen mannen een beeld mee uit het Afrikamuseum. Volgens hen hoort het beeld niet in het museum en is het gestolen. Wij maakten daar deze video over: