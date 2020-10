Vanavond eerste wedstrijd met Frank de Boer als coach

Een spannende avond voor Frank de Boer. Vanavond is zijn eerste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje speelt een oefenwedstrijd tegen Mexico.

Frank de Boer hoopt natuurlijk dat hij de goede resultaten onder coach Koeman door kan zetten. Maar het is natuurlijk nog even afwachten of Oranje met de winst naar huis gaat.

De volgende wedstrijd staat ook al gepland. Die is op zondag tegen Bosnië-Herzegovina. Die wedstrijd telt mee voor de Nations League.