Wen Long (9) is intersekse en vertelt erover in een film

De film met Wen Long heet Meisjesjongensmix. Wen Long is geboren als intersekse en omdat niet veel mensen weten wat het is, wilde ze er een film over maken.

Het grootste mediafestival voor kinderen is gestart: Cinekid. Op het festival kunnen kinderen heel veel films kijken, workshops volgen en games uit proberen. De 9-jarige Wen Long speelt in één van de films.

Het betekent dat iemands lichaam meisjes-kenmerken én jongens-kenmerken heeft. Of dat het anders is dan mensen van jongens en meisjes verwachten.

Kinderen uit groep 7 en 8 mochten de film vandaag bekijken in een bioscoop. Wen Long was er ook bij en gaf na afloop antwoord op vragen.

De film Meisjesjongensmix is online te zien via Cinekid Play .

Op het Cinekid Festival draait alles om media. Je kunt er games spelen, workshops volgen en heel veel films kijken.

Het festival is vooral in Amsterdam, maar ook op 40 andere plekken in het land. Het is vooral bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 14 jaar.