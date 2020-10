21.000 liter drugsafval gevonden op speelplek van kinderen

Als de politie dit soort drugsafval vindt, is het steeds vaker een enorme hoeveelheid. Dat gebeurt ook op plekken waar kinderen wonen en spelen. Zo werd vorige week een 21.000 liter drugsafval gevonden in de Brabantse plaats Beers.

De politie ontdekt steeds meer drugslabs in Nederland. Dat zijn plekken waar met chemische stoffen drugs worden gemaakt. Vaak worden dit soort gevaarlijke stoffen na het gebruik gedumpt in de natuur of op straat. Drugsafval wordt dat genoemd.

Het dumpen van dit soort afval in de natuur in natuurlijk hartstikke verboden. Net als het maken van drugs. Als de chemische stoffen in de natuur terecht komen is dat gevaarlijk voor planten, dieren en ook voor mensen in de buurt.