Eis: 15 jaar gevangenisstraf voor doden van Nicky Verstappen

In de rechtszaak over de dood van Nicky Verstappen heeft verdachte Jos B. vandaag gehoord welke straf tegen hem is geëist: 15 jaar naar de gevangenis en een behandeling door psychologen en psychiaters. Het is nog niet zeker of Jos B. deze straf ook echt krijgt. Dat wordt later door een rechter bepaald.

Wat is er gebeurd? De 11-jarige Nicky Verstappen verdween 22 jaar geleden uit zijn tent tijdens kamp in de Limburgse plaats Heerlen. Niet veel later werd zijn lichaam gevonden in een natuurgebied. Jarenlang wist de politie niet wat er met hem was gebeurd. Twee jaar geleden deed de politie opnieuw onderzoek. Met behulp van nieuwe technieken kwamen ze bij Jos B. terecht. Op het lichaam van Nicky waren sporen van hem gevonden. Sindsdien wordt hij verhoord om erachter te komen of hij met de dood van Nicky te maken heeft.