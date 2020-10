Zeldzame witte neushoorn geboren in Beekse Bergen

Het is feest in Safaripark Beekse Bergen: woensdag is een zeldzame witte neushoorn geboren. Het is een mannetje en hij heet Ravy.

Moeder Sofie was 16 maanden zwanger. Bij de geboorte woog Ravy maar liefst 40 kilo. Hij is helemaal gezond en zijn moeder ook. Volgens de verzorgers doen ze het allebei erg goed.