Man krijgt 4 jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom in Urk

De man die vorig jaar een enorme explosie veroorzaakte in een huis in Urk moet 4 jaar naar de gevangenis. Dat heeft een rechter vandaag besloten. Twee weken geleden bekende de man van 24 dat hij de vuurwerkbom door de brievenbus had gegooid. Hij zei dat hij zich had vergist in het huis. Hij wilde een ander huis raken, waarvan de eigenaren tegen de politie zouden hebben verteld dat hij illegaal vuurwerk in zijn auto zou hebben.

Wat is er gebeurd? In november schrok een gezin in Urk wakker van een enorme knal, die werd veroorzaakt door een vuurwerkbom. Door de ontploffing werd de deur uit het huis geblazen. Ook een deel van de muur ging stuk. Het gezin dat thuis was raakte niet gewond.

Een van de kinderen die in het huis woonde is Jan Rein. Hij liet eerder in het Jeugdjournaal zien hoe groot de schade was door de vuurwerkbom.